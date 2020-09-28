На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай зарегистрировали подземный толчок с интенсивностью 3,4 балла, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска. Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе уже долгие годы. Как считают ученые, толчки связаны с процессами горообразования, которые продолжаются в Горном Алтае последние 5-10 млн лет.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь на 3 августа в Республике Алтай в 30 километрах от села Акташ произошло землетрясение магнитудой 3,5.