Hyundai разместит в новых автомобилях бытовую технику

Корейский автоконцерн Hyundai показал концепт салона автомобилей марки Ioniq. Из-за отсутствия в них массивного ДВС, производитель сможет разместить в машине дополнительную технику.

Концепцию нового салона подготовили вместе с LG. В центре композиции расположен 77-дюймовый экран, который позволит смотреть фильмы во время поездки. Звук передают динамики, размещенные в зоне подголовников. Чисткой салона, вероятно, будет заниматься робот-пылесос, а для человека предусмотрена услуга "обувной дворецкий".

Кроме того, приятным бонусом станет кофеварка, которая позволит выпить кофе не выходя из машины.

Официальная премьера автомобиля с новым салоном запланирована на 2021 год, говорится в пресс-релизе компании.