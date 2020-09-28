Сына бывшего главы Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело о хищении денег из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, фигурантом которого является Левченко, возбудили еще в феврале 2019 года. Ранее следователи уже предъявили обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

По данным правоохранителей, в 2017 году Хамуляк вместе с соучастниками предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядчиков на ремонт и замену лифтового оборудования.

После этого Хамуляк вместе с Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск оборудования на сумму порядка 167 млн рублей. Готовый документ представили в Фонд капитального ремонта для получения аванса согласно оговоренным суммам.

После этого предприниматель и депутат создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличилась почти до 320 млн рублей. Далее в фонд регулярно представлялись отчетные документы с завышенной стоимостью работ. По оценкам Следственного комитета, действия Хамуляка и Левченко причинили ущерб бюджету Иркутской области более чем на 185 млн рублей.

Правоохранители уже провели обыски по месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.