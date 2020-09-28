Быстрый и функциональный. "Ростелеком" подключил скоростной интернет в селах Алтая

"Ростелеком" подключил скоростной интернет в селах Табуны, Крутиха и Тюменцево Алтайского края. Компания также построила линии связи в коттеджном поселке Солнечная поляна, поселке Научный городок Барнаула и микрорайоне Рассвет в Новоалтайске.
"Мы прокладываем в села линии связи по национальным проектам и федеральным программам, но непосредственно до абонента, "последнюю милю", строим за счет собственных инвестиций. В этом году благодаря развитию нашей сети в сельской местности доступ к скоростному интернету появился у нескольких тысяч алтайских семей", – подчеркнул директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
На базе скоростного интернета компания предоставляет цифровой видеосервис Wink с максимальным набором телеканалов, продукт "Умный дом" и услугу "Видеонаблюдение". В комплекс "Умный дом" входит модем с контроллером для установки в помещении датчиков дыма, протечек воды, открытия и закрытия дверей. Сервис поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить имущество. Также для безопасности оператор предлагает домашние камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которыми можно управлять со смартфона.
Больше всего домов, которые получили доступ к услугам оператора, оказалось в Тюменцево – 2008. В Крутихе и Табунах – 1565 и 744 двора соответственно.
Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте или по бесплатному номеру 8800-1000-800.
Комментарии
Красота. Зато частный сектор подключаем по льготной цене 4 с лишним тысячи. Без льготы 15. Плюс 6 за модем.
А частный сектор Барнаула не планируют к нему подключать? АДСЛ скорость упала в разы. Ростелеком на технологию просто забил. Ещё чуть чуть и будет как на хрюкающем модеме из начала 2000-ых.
28.09.2020 16:01
-=SP=-
Да, были времена, когда скачать программку в восемь метров, ставил загрузкум на ночь...
А утром с содроганием проверял, а не прервалась ли связь при загрузке...
Россия - страна контрастов. Уборная на улице, но зато сидя в ней можно по wifi получить высокоскоростной доступ в интернет. Асфальтированных дорог в селе нет, но зато по высокоскоростному интернету можно посмотреть где они есть
В селах быстрый интернет, зато пригородные поселки (территориально относящиеся к Барнаулу), такие как Борзовая заимка на древнем АДСЛ
толку звонить на ваш номер...вечно нет технической возможности