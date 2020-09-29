Игры китов и пена невеста. Названы лучшие фотографии с дронов 2020 года

Фото: droneawards.photo

Подведены итоги самого престижного конкурса аэрофотографии Drone Photo Awards. Уже третий год подряд мастера высокой съемки соревнуются в оригинальности и неповторимости снимка. Фотографией 2020 года стала работа Джима Пико "Влюбленное сердце природы". Он запечатлел косяк лосося в виде сердца, в котором оказалась акула. Всего фотографы могли участвовать в 10 номинациях конкурса, одна из которых посвящена современной пандемии.

Работы всех победителей смотрите в нашей фотоленте.