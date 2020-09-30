Процент еще ниже. Эксперты АТБ рассказали о выгодной ипотеке

Какую дополнительную скидку можно получить по программе льготной ипотеки? Какой процент дают для многодетных семей? Как получить кредит быстро и без проблем? Ипотечную "экскурсию" с ответами на эти важные вопросы для риелторов Алтайского края провели эксперты Азиатско-Тихоокеанского банка.

В конце сентября АТБ организовал круглый стол "Ипотечные программы. Обзор по розничным продуктам и услугам банка". В мероприятии приняли участие представители профсоюза агентов по недвижимости Алтайского края, директор АН "Замок+" и другие руководители ведущих агентств недвижимости края.

"Подобный формат мероприятий позволяет устанавливать более доверительные отношения с партнерами, приходить к соглашениям в рамках сотрудничества и отмечать дальнейшие перспективы развития. Очень полезно было получить обратную связь от партнеров по взаимодействию и бизнес-процессам, так как всегда есть куда расти", – прокомментировала заместитель директора по розничному бизнесу Елена Панькова.

Сейчас в АТБ доступно несколько ипотечных программ, большая часть из которых субсидируется государством. А потому процент по ним ниже среднерыночного. Банк дает и свою скидку. Так, ипотеку с льготной ставкой в размере 6,5% можно получить всего под 5,9%. Программа доступна для покупки жилья в новостройке до 3 млн рублей (а в Москве и Санкт-Петербурге – до 8 млн).

Многодетные семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился второй и последующие дети, могут взять квартирный кредит и вовсе под 4,7%. При этом созаемщиком могут выступать не только супруг или супруга (брак может быть неофициальным), но и близкие родственники. Программа распространяется на готовое жилье и новостройки.

В АТБ много собственных ипотечных программ и они требуют меньше условий от заемщика, чем государственные. Первичное и вторичное жилье, военная ипотека, рефинансирование действующих кредитов – все пожелания клиентов банк рассматривает в индивидуальном порядке.