Сельскую школу отремонтировали в Алтайском крае

В школе села Новоильинка Хабарского района закончили выборочный капитальный ремонт. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

В региональном Министерстве образования рассказали, что в декабре 2019 года в здании заменили оконные блоки и систему отопления. В школу завезли новое спортивное оборудование и частично заменили мебель. Также в холле установили офисные диваны. В 2020 году строители заменили электропроводку в здании и перестелили пол в столовой, а также установили новую входную дверь.

Работы выполнили за счет средств краевого и муниципальных бюджетов.

"Я рада, что мы почти полностью обновили школу. Надеюсь, что когда-нибудь ученики прославят ее успехами в самых разных областях", – сказала директор школы Наталья Строна.