Лучший автомобиль для новичка: топ-5 вариантов от автосалона "Первый номер"

За подержанным авто лучше обратиться в проверенный автосалон, такой, как "Первый номер". Покупка здесь – это гарантия, что вы купите проверенный, юридически чистый автомобиль без скрытых дефектов. Эксперты "Первого номера" подобрали пять авто, которые отлично подойдут в качестве первой машины.

Renault Logan

Рейтинг возглавляет Renault Logan. Максимально простой в обслуживании автомобиль. Ремонтировать дешево и запчасти всегда есть в наличии. Главное при выборе – найти машину, которую не использовали для работы в такси.

Цена: 239 000 руб.

Рейтинг на drom.ru: 7,9

Datsun mi-Do

Второе место занимает Datsun mi-Do. Отличный вариант для первого авто: машина качественная и очень надежная. Прямой конкурент хэтчбека Lada Granta. Оснащен специально адаптированной для российских дорог подвеской со 174-миллиметровым просветом.

Цена: 349 000 руб.

Рейтинг на drom.ru: 8,3

Honda Civic

Далее в списке Honda Civic. Машина отличается высокой надежностью, неприхотливостью обслуживания и привлекательной ценой. При этом автомобиль обладает очень экономичным двигателем небольшого объема.

Цена: 437 000 руб.

Рейтинг на drom.ru: 8,6

Nissan Note

Четвертый в рейтинге – Nissan Note. Многие водители считают эту модель уникальной, так как оно сочетает в себе преимущество сразу трех классов автомобилей. Это машина со смелым дизайном, объединившая в себе функциональность универсала и динамические характеристики седана.

Цена: 497 000 руб.

Рейтинг на drom.ru: 8,4

Nissan Qashqai

И замыкает топ-5 Nissan Qashqai. Это удобный и практичный кроссовер, который подойдет как начинающим, так и опытным водителям. Автомобиль имеет высокий клиренс и может проехать там, где не пройдут большинство кроссоверов. При этом авто остается одним из самых надежных и неприхотливых в обслуживании в своем классе.

Цена: 549 000 руб.

Рейтинг на drom.ru: 8,6

Автосалон "Первый номер"

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