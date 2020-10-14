Лучший автомобиль для новичка: топ-5 вариантов от автосалона "Первый номер"

За подержанным авто лучше обратиться в проверенный автосалон, такой, как "Первый номер". Покупка здесь – это гарантия, что вы купите проверенный, юридически чистый автомобиль без скрытых дефектов. Эксперты "Первого номера" подобрали пять авто, которые отлично подойдут в качестве первой машины.
Renault Logan
Рейтинг возглавляет Renault Logan. Максимально простой в обслуживании автомобиль. Ремонтировать дешево и запчасти всегда есть в наличии. Главное при выборе – найти машину, которую не использовали для работы в такси.
Цена: 239 000 руб.
Рейтинг на drom.ru: 7,9
Datsun mi-Do
Второе место занимает Datsun mi-Do. Отличный вариант для первого авто: машина качественная и очень надежная. Прямой конкурент хэтчбека Lada Granta. Оснащен специально адаптированной для российских дорог подвеской со 174-миллиметровым просветом.
Цена: 349 000 руб.
Рейтинг на drom.ru: 8,3
Honda Civic
Далее в списке Honda Civic. Машина отличается высокой надежностью, неприхотливостью обслуживания и привлекательной ценой. При этом автомобиль обладает очень экономичным двигателем небольшого объема.
Цена: 437 000 руб.
Рейтинг на drom.ru: 8,6
Nissan Note
Четвертый в рейтинге – Nissan Note. Многие водители считают эту модель уникальной, так как оно сочетает в себе преимущество сразу трех классов автомобилей. Это машина со смелым дизайном, объединившая в себе функциональность универсала и динамические характеристики седана.
Цена: 497 000 руб.
Рейтинг на drom.ru: 8,4
Nissan Qashqai
И замыкает топ-5 Nissan Qashqai. Это удобный и практичный кроссовер, который подойдет как начинающим, так и опытным водителям. Автомобиль имеет высокий клиренс и может проехать там, где не пройдут большинство кроссоверов. При этом авто остается одним из самых надежных и неприхотливых в обслуживании в своем классе.
Цена: 549 000 руб.
Рейтинг на drom.ru: 8,6
Автосалон "Первый номер"
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