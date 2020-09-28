Согласно прогнозу Гидрометцентра, зима на территории России будет сопровождаться температурными аномалиями. Необычным в некоторых районах будет и конец осени.

Так, в октябре температура выше нормы будет держаться в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке. Такая же картина сохранится и в ноябре.

Декабрь порадует теплом жителей Сибири, Урала и Якутии, а вот на Дальний Восток к началу зимы придет похолодание.

Январь в Сибири будет холоднее обычного, а февраль "ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа".