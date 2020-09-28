В Алтайском крае военные вновь перекроют движение по Чуйскому тракту

Вечером 28 сентября в Алтайском крае военные на несколько часов перекроют проезд по части Чуйского тракта, сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Движение для всех видов транспорта перекроют:

с 19:30 до 20:30 на участке садоводство "Горизонт" – Чуйский тракт – ЗАТО Сибирский;

с 19:50 до 21:50 на участке ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – подъезд к селу Косиха.

Также 29 сентября движение перекроют с 9:00 до 12:00 по направлению ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – подъезд к селу Косиха – село Косиха.

Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.