В Кремле назвали рост стоимости доллара и евро временным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль вскоре восстановит свои утерянные позиции, передает РБК.

По его словам, в настоящий период волатильность является двухсторонней и рубль вскоре восстановится.

"После периода, когда рубль теряет силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет. Это рыночная волатильность, поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", – сказал Песков.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 сентября во время торговой сессии курс доллара увеличился на 0,89%, достигнув 79 рублей впервые за полгода. Аналогичный рост показало и евро – на 0,89%, до 91,74 рубля.