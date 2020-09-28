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Алтайский край представлен на Форуме регионов России и Белоруссии

, ИА "Амител"
Интересы региона в мероприятии продвигают Александр Лукьянов и Екатерина Четошникова
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Представители Алтайского края принимают участие в VII Форуме регионов России и Белоруссии, который стартовал 28 сентября в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов продвигает интересы региона в рамках секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Белоруссии и России".

По его словам, есть целый ряд направлений, по которым взаимодействуют предприятия Алтайского края и Белоруссии.

"50% комбайнового парка, который работает на территории региона, – это машины "Полесье" белорусского производства. Это и кормоуборочная техника, и колесные тракторы "Беларусь". Два десятка промышленных предприятий Алтайского края ведут сотрудничество с белорусскими компаниями по различным направлениям, – рассказал Лукьянов. – Один из совместных проектов реализует бийское предприятие "Источник Плюс" по оснащению системой автоматического пожаротушения белорусской большегрузной техники марки БелАЗ.

По его словам, в понедельник обсуждали новые совместные проекты. Один из них – возможность поставки двигателей Алтайского моторного завода для их установки на белорусские комбайны.

Также в работе форума принимает участие начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова. Она обсуждает вопросы повышения социальной и экономической активности сельской молодежи для устойчивого развития регионов Белоруссии и России.

VII Форум регионов России и Белоруссии завершится 29 сентября.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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