19-летняя дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий в винтажном купальнике. Девушка показала подписчикам свою отличную фигуру, а они в ответ завалили ее комплиментами.

"Солнце! Какая милая", "Краше мамы", "Очень красивая", "Красотка", "Ты прекрасна", – написали под серией фотографий подписчики, которые часто видят подобные снимки.

У Веры Брежневой две дочки. Соню она родила в отношениях с певцом Виталием Войченко, а младшую дочку Сару – в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Сейчас Брежнева замужем за композитором и продюсером Константином Меладзе.