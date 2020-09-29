Исследования показали, что татуировки нарушают работу эккриновых желез кожи, что может привести к изменению процесса терморегуляции организма, пишет Naked Science.

Специалисты из Южного методистского университета исследовали состояние кожи у добровольцев с татуировками площадью не менее 5,6 квадратного сантиметра на плече или предплечье. Подопытных одевали в специальный костюм, с помощью которого вызывали у них обильное потоотделение. После этого авторы оценивали количество пота, которое выделялось на участках кожи с татуировками и без них.

Выяснилось, что первоначальная реакция обоих участков была одинаковой, однако впоследствии участки кожи с татуировками выделяли гораздо меньше пота. Исходя из этого ученые предупредили, что людям с большими рисунками на теле нужно помнить о том, что они могут нарушить процесс терморегуляции организма.