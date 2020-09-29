Сотрудники ГИБДД проверят барнаульских водителей на наличие детских кресел

Во вторник, 29 сентября, в Барнауле сотрудники ГИБДД и народная дружина "Барнаульская" совместно проведут рейд "Ваш ребенок – пассажир". Она пройдет в рамках комплексного мероприятия "Внимание – дети!", – пишет пресс-центр мэрии.

В отделении пропаганды ГИБДД по г. Барнаулу отмечают, что практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и получают увечья дети. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство – так называемое автокресло.

Отмечается, что наряды ДПС традиционно будут стоять недалеко от детских садов и школ.