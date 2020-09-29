Утром до -5. О погоде в Алтайском крае 29 сентября

29 сентября в Алтайском крае продолжится постепенное похолодание. Утром в некоторых районах края температура воздуха может опуститься до -5 градусов.

Днем воздух в регионе прогреется до +7... +12 градусов. На большей части небольшие, местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. По прогнозам синоптиков, днем в городе возможен умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.