В Алтайском крае 16-летнего школьника осудят за хранение 350 граммов марихуаны

В Заринском районе 16-летнего подростка осудят за хранение 350 граммов конопли, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в один из дней июля 2020 года обвиняемый собрал дикорастущую марихуану. При задержании сотрудники полиции нашли у школьника более 350 граммов высушенного растения, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия юноша полностью признал вину в деянии. Следствие собрало достаточные доказательства и передало уголовное дело в суд. Теперь по ч. 2 ст. 228 "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта" подростку грозит от трех до десяти лет лишения свободы.