Такой день. Уголовное дело о гибели хоккеиста и 83-летие Алтайского края

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 сентября. Без коронавируса.

Алтайскому краю исполнилось 83 года. 28 сентября 1937 года регион выделили из состава Западно-Сибирского края, включавшего к тому времени территорию нынешних Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

В Барнауле задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб 25-летний голкипер ХК "Динамо-Алтай" Вадим Орехов. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По предварительной информации, водитель мог быть пьян.

Вместе с тем, глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев выразил соболезнования родным, близким и одноклубникам Орехова. При этом Перфильев призвал не строить догадки по поводу произошедшего, пока во всем не разберутся правоохранительные органы. Министр напомнил, что "алкоголь и гонки на дорогах – это вещи несовместимые".

Продолжает поступать информация и по другой резонансной аварии, произошедшей в Барнауле. В Генпрокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП с семьей на Павловском тракте, которое произошло 20 сентября. Согласно информации ведомства, водитель был пьян.

Алтайский край занял 36-е место по стране и первое место в Сибирском федеральном округе по приверженности населения здоровому образу жизни за 2019 год. При этом региону удалось сохранить позиции – в 2018 году край также занимал 36-е место.

Студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий к 80-летию профессионального технического образования изготовили самую длинную сырную косичку. В длину изделие получилось 23,1 метра, а его вес составил 24,2 килограмма. Молодые специалисты работали над ним четыре часа.