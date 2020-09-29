Кратковременное нарушение речи, головокружение, слабость, онемение рук или ног могут быть симптомами "малого инсульта", пишет РБК со ссылкой на врача-ангионевролога, руководителя службы "СТОП-Инсульт" Евгения Широкова.

По словам специалиста, у врачей нет официального термина "микроинсульт" и это является скорее бытовым понятием. В медицине существуют транзиторные ишемические атаки – острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными симптомами, которые длятся несколько минут.

По словам Широкова, к ним относятся нарушения речи, зрения, слабость, онемение рук или ног, головокружения. "Они протекают без поражения мозга", – объяснил врач.

Для "малых инсультов" характерны те же симптомы, однако они могут сохраняться до нескольких дней. При этом на КТ или МРТ уже будут заметны патологические изменения в структуре мозга, которые прогрессируют при отсутствии лечения.