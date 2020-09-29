Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 тем, что вирус становится "сезонной" инфекцией, передает "Комсомольская правда".

"Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит к нам в большей степени в холодный период года", – отметила глава службы в эфире радиостанции.

Попова считает, что любое нарушение разработанных ведомством требований приведет к увеличению зараженных и распространению заболевания.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 сентября в России впервые за три месяца зарегистрировали более 8 тысяч зараженных коронавирусом за сутки. Общее число больных достигло 1 159 573.