Двое алтайских футболистов вызваны в сборную России. Главный тренер Станислав Черчесов назвал состав команды на предстоящие в октябре матчи сборной против Швеции, Турции и Венгрии.

В числе приглашенных 29-летний защитник немецкого клуба "Зандхаузен" Александр Жиров и 23-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев. Оба начинали заниматься футболом в Барнауле.

Ранее Черчесов уже приглашал Соболева в сборную, однако на поле он так и не выходил. Жирова пять лет назад Фабио Капелло, который был в то время главным тренером сборной, включал в расширенный список команды на матчи с Черногорией и Казахстаном, но на поле он тоже не появлялся.

Всего в свежем списке приглашенных в сборную 25 футболистов.