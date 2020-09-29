Руслан Усачев выпустил видео о своей поездке на Алтай

Питерский блогер Руслан Усачев в своих поездках по миру добрался-таки до Алтая. На своем YouTube-канале он выпустил ролик под названием "Как сбежать от 2020 года в горный глэмпинг" (глэмпинг – это кемпинг по-богатому).
Лагерь, где жили Руслан и Кир (оператор), расположен в районе казахстанской границы. Здесь природа больше схожа с тайгой, в отличие от привычного для нас Чемала или Акташа.
Несколько дней туристы гоняли по окрестностям на квадроциклах и лодках, а вечера проводили в уютном палаточном лаундже с блюдами от шеф-повара.
"Внутренний туризм – замечательная штука. Ты можешь не только посмотреть, что внутри страны находится, но и в себя заглянуть", – подвел итоги поездки Руслан, которому, судя по всему, дикий Алтай понравился, в отличие от некоторых других видавших виды туристов.
А вообще, выпуск получился красочным и по-алтайски теплым. Стоит посмотреть.
Комментарии
В Крым ехать надо! Мои сейчас там отдыхают, купаются, загорают. А мы тут уже снегом покрываемся. Столько интересных там мест, о которых даже и не знал. И горы и море, отдыхать, так только Крым!
Этот блогер знает где Алтайский край находится?