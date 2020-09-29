Руслан Усачев выпустил видео о своей поездке на Алтай

Питерский блогер Руслан Усачев в своих поездках по миру добрался-таки до Алтая. На своем YouTube-канале он выпустил ролик под названием "Как сбежать от 2020 года в горный глэмпинг" (глэмпинг – это кемпинг по-богатому).

Лагерь, где жили Руслан и Кир (оператор), расположен в районе казахстанской границы. Здесь природа больше схожа с тайгой, в отличие от привычного для нас Чемала или Акташа.

Несколько дней туристы гоняли по окрестностям на квадроциклах и лодках, а вечера проводили в уютном палаточном лаундже с блюдами от шеф-повара.

"Внутренний туризм – замечательная штука. Ты можешь не только посмотреть, что внутри страны находится, но и в себя заглянуть", – подвел итоги поездки Руслан, которому, судя по всему, дикий Алтай понравился, в отличие от некоторых других видавших виды туристов.

А вообще, выпуск получился красочным и по-алтайски теплым. Стоит посмотреть.