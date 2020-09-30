Случайности не случайны. Студентам помогут разобраться в теории вероятности

Теорию вероятности проходят студенты вузов, а также старшеклассники и ученики средних классов гимназий и лицеев. Но иногда учащимся трудно понять гипотетичность прогнозов теории, и потому они считают ее необязательной дисциплиной. Однако писать контрольные работы все равно придется. Студенты, которые не понимают этот раздел высшей математики, могут заказать решение задач по теории вероятности онлайн. Например, на сервисе "Все сдал!" (https://vsesdal.com/).

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