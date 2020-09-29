Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Не исключено, что нарастание числа заболевших коронавирусом в России произойдет уже через две-три недели, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова приводит РИА "Новости".

Он подчеркнул, что при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября, а при благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных случаев уже через неделю начнет спадать. Однако наиболее вероятный сценарий подразумевает, что пика Россия достигнет через 2-3 недели.

Эксперт заявил, что не видит смысла в строгих мерах изоляции, поскольку для достижения положительного эффекта ограничения должны соблюдать 80% граждан, однако достигнуть такого показателя не получится.

По последним данным, в России зафиксировано 1 159 573 заболевших коронавирусом и 20 385 смертей.