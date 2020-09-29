Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений одобрила календарь праздничных дней на следующий год. Об этом ТАСС сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее проект постановления правительства подготовил Минтруд.
Документ предусматривает, что новогодние каникулы останутся продолжительными, они продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Также длинные выходные запланированы с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.
Добавим, что 31 декабря в 2020 году станет рабочим днем, а вот уже в 2021-м – выходным.
Комментарии
Депутатам лишь бы не работать.
оптимисты... этот год дожить еще надо
Ура! А на следующий год и 31 будет выходным по календарю!
год и 31 будет выходным по календарю!
ахахааа....
10 дней унынья, если морозы будут то вообще грусть... Хватило бы 31 01 выходных остальное на лето весну и осень
29.09.2020 13:49
- гость -
31, 1, 7, 8 и достаточно остальное на майские или лето
13:56 на майские чтобы картоху тебе колхознику успеть посадить?