Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений одобрила календарь праздничных дней на следующий год. Об этом ТАСС сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее проект постановления правительства подготовил Минтруд.

Документ предусматривает, что новогодние каникулы останутся продолжительными, они продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Также длинные выходные запланированы с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Добавим, что 31 декабря в 2020 году станет рабочим днем, а вот уже в 2021-м – выходным.