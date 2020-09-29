Вторник, 29 Сентябрь, 15:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,67
€ 91,48
7°


1159573 +0
Обь
109см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Киселев провел ночь в отеле, где был Навальный. Странный репортаж оценили в Сети

, ИА "Амител"
Белый халат и вечернее бритье не оставили равнодушными пользователей соцсетей

Журналист и ведущий Дмитрий Киселев провел эксперимент и переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный перед предположительным отравлением. Сюжет об этом вышел в "Вестях недели". Ведущий решил доказать, что если бы в отеле применялся яд такой силы, как "Новичок", он бы не пережил ночь в номере.

Номер 239 в томском отеле. Так это там травят смертельным "Новичком"? Проверяем на себе.

"Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери", – говорит Киселев. В кадре он также побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.

Реакция интернета не заставила себя ждать. Ответил на странный репортаж и сам Алексей Навальный.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

29.09.2020 12:49
- гость -

Ав фсе врети!Этот номер был построен на "Мосфильме", а Киселев был нарисованный!Это фсе мультик!Это фсе фейк!!!

29.09.2020 12:49
- гость -

клоун очередной

29.09.2020 12:50
- гость -

новая порция соловьиного помёта

29.09.2020 12:53
Гость

репортаж с бритьем -оригинально! Можно еще сидя на унитазе...

29.09.2020 13:00
- гость -

29.09.2020 12:53
Гость, а сто не так?Даже если предположить, что Киселев толстокожий, и нофичьок не смог бы проникнуть через его забитые поры на коже (не случайно он в халате, знач помылся перед этим), то при бритье (заметьте опасной бритвой), на коже неизбежно будут микро раны.Однако ничего не произошло!Так был ли мальчик?В смысле, а было ли "отравление" льохи????Ну большой же вопрос!Льоха никому на...не нужен!От слова-совсем!!!

29.09.2020 13:00
Москвич

Жирная лоснящаяся самодовольная рожа, получающая за каждую свою бездарную и лживую передачу от 5 миллионов рублей.

29.09.2020 13:01
- гость -

29.09.2020 13:00
Москвич, кассиром працюешь в Останкине?

29.09.2020 13:03
- гость -

Как сказал разработчик боевого отравляющего вещества, название "Новичок" придумано англичанами, просто номерное вещество не так звучно с экранов. До появления симптомов 1 минута, через 15 минут смерть. Чайной ложкой вещества можно умертвить до 5000 человек.

29.09.2020 13:06
- гость -

29.09.2020 13:00
Москвич
Жирная лоснящаяся самодовольная рожа, получающая за каждую свою бездарную и лживую передачу от 5 миллионов рублей.

Завидно, у вас есть возможность заменить его на телевидение, дерзайте. Можете затмить его в контакте или инстаграмме.))

29.09.2020 13:09
- гость -

И вот за это ему ещё и непомерные денежки из нашего бюджета платят? Поди, ещё и номер не сам оплачивал, и перелёт. Нахлебник, короче говорят, дармоед,

29.09.2020 13:16
- гость -

Имбецилов каких-то запостили. Халат он ни разу не одевал. Может он и спит ещё в Сибири всю зиму с открытым окошком, даун.

29.09.2020 13:17
Старичок

"В смысле, а было ли "отравление" льохи????Ну большой же вопрос!"
-----
Это вопрос только для баранов, жующих соловьиный помёт и
запивающих протухшим киселём.

"Льоха никому на...не нужен!От слова-совсем!!!"
------
Надо оставить ещё пару десятков комментов подобного содержания, чтобы тебе начали хоть немного верить.

29.09.2020 13:20
- гость -

Как же здорово полыхают пуканы у вшивой либерастни. Даже свет в кабинете выключил.

29.09.2020 13:24
- гость -

Странно, что этот шпаненок ссылается на Новичек - МИД в лице Захаровой уже заявил, что такой препарат в Союзе и РФ не разрабатывался - нет его!!!

29.09.2020 13:26
Старичок

"Завидно, у вас есть возможность заменить его на телевидение, дерзайте. Можете затмить его в контакте или инстаграмме.))"
-----
Ты наверняка точно знаешь, сколько для этого надо облизать сказочный зад.

29.09.2020 13:26
- гость -

29.09.2020 13:17
Старичок

видно выжил ты из ума , старый .урак

29.09.2020 13:26
- гость -

29.09.2020 13:17
Старичок, ну это просто, докажи обратное.

29.09.2020 13:27
- гость -

Кисель своих зрителей держит за полных идиЁтов?

29.09.2020 13:27
- гость -

29.09.2020 13:17
Старичок

видно выжил ты из ума , старый .урак

29.09.2020 13:32
- гость -

Месяц прошёл, 100 раз уже всё вычистили. Либо не в номере траванули. Кисель не дурак своей жизнью рисковать.

29.09.2020 13:35
- гость -

Это же каким идиотом надо быть, чтобы в это поверить? Неужели среди нас столько идиотов, которые в это могут поверить? Они совсем идиоты, если считают, что в это могут поверить нормальные люди?

29.09.2020 13:37
- гость -

29.09.2020 13:35
- гость -
Во что поверить?В отравление, или в то, что его не было?

29.09.2020 13:39
- гость -

29.09.2020 13:32
- гость -
Месяц прошёл, 100 раз уже всё вычистили.

предъявите труп уборщицы

29.09.2020 13:40
- гость -

Во что поверить?В отравление, или в то, что его не было?

В этот цирк, устроенный киселём

29.09.2020 13:41
- гость -

А как сопровождающая украинка осталась жива, которая через пять дней вернулась за бутылкой и привезла ее в Германию.
Более нелепой и глупой отмазки я еще не видел.

29.09.2020 13:45
- гость -

Он смешон со своей нарочитой жестикуляцией, со своими многозначительными паузами. Видимо уверен, что обладает гипнотическими способностями.
Старый морщинистый пупс. Бездарь.

29.09.2020 13:46
Старичок

"Старичок, ну это просто, докажи обратное."
------
-Вова, а кто за собой смывать будет?
- А ты докажи, что это я.

29.09.2020 13:50
- гость -

А, "мягкая сила кокошника" корки мочит.

29.09.2020 14:00
гость

да уж, с фантазией у пропагандистов совсем напряг, дошло до прогулок нагишом в банном халате едва сходящемся на пузе, на центральном канале...

29.09.2020 14:42
CALIBR

29.09.2020 13:41
- гость -
А как сопровождающая украинка осталась жива, которая через пять дней вернулась за бутылкой и привезла ее в Германию.
Более нелепой и глупой отмазки я еще не видел.
++++++++++++++
Более страшна глупость от незнания отдельных особей , проецирующих её в массы.
ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком.Сожержимое бытылки и внешняя поверхность - чистые , что свидетельствует о том, что Новичок был принят во внутрь и отнюдь не голыми руками.

29.09.2020 14:50
- гость -

29.09.2020 14:42
CALIBR
ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком.Сожержимое бытылки и внешняя поверхность - чистые...
Ну допустим.Вопрос:А откуда взялась эта бутылка?

29.09.2020 14:53
- гость -

ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком


Какой шизофренический бред...

29.09.2020 15:08
- гость -

29.09.2020 14:42
CALIBR, если "следы" новичка обнаружили на трусах навального, то как они(следы) на них появились?Он что, выпил и обтер губы своими трусами?Или это были не его трусы?

29.09.2020 15:09
CALIBR

29.09.2020 14:50
- гость -
Ну допустим.Вопрос:А откуда взялась эта бутылка?
+++++++++++
Как и остальные ...тнадцать ящиков, закупленных у производителя или оптовика - тяма не хватает дойти, что открыл руками , пил ртом ,губы (слизистые) соприкасались с горлышком? До этого что то ел ртом вилкой или китайскими палочками, руки остались чистыми , содержимое бутылки ( вода) - аналогично.
Руками же колпачёк закрутил, оставил на тумбочке , бутылку потом и забрали , как и прочие вещи с которыми мог соприкасаться " пациент"

29.09.2020 15:13
- гость -

29.09.2020 15:09
CALIBR, я не спрашивал откуда в природе появилась эта бутылка, я спрашивал откуда и как она появилась у навального?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
15:16
В наушниках. Стали известны подробности гибели барнаульца под поездом 0
15:02
Владелец алтайского завода стал самым богатым человеком России 6
14:47
Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае 1
14:39
Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех школах Москвы 0
14:27
"Я в восторге". Николай Басков отдыхает на Алтае 6
14:14
Алтайский государственный университет частично переходит на дистант 3
14:01
"Цифровой зачет". АлтГТУ поможет школьникам сдать ЕГЭ по информатике 1
13:46
Елена Летучая попарилась в бане в пикантном бикини 5
13:30
93 человека заболели COVID-19 в Алтайском крае 25
13:28
В Барнауле полицейские спасли людей из горящих домов 2
13:15
Сладкий привет из детства. Простой и очень вкусный торт по рецептам наших бабушек 0
13:03
От ИВЛ пока не отключают. Глава Первомайского района вышел из комы 0
12:55
Ущерб от сноса скейт-парка в Барнауле оценили в 1,7 млн рублей 3
12:42
Киселев провел ночь в отеле, где был Навальный. Странный репортаж оценили в Сети 35
12:30
Сделано в СССР. В Барнауле "заплакал" многоквартирный дом 6
12:18
В России одобрили длинные январские каникулы 7
12:06
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае 2
11:54
Алтайские депутаты проголосуют за ключевые законопроекты, не собираясь на сессию 3
11:44
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили счет почти в 30 миллионов рублей 19
11:31
Все образовательные учреждения Барнаула получили отопление 0
11:20
"Ограбление по-итальянски". Видео с водителем, разбившим несколько авто в Барнауле 16
11:07
"Очень доброжелательная беседа". Глава алтайского Минобра встретится с Геннадием Онищенко 6
10:55
Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир" 7
10:41
Мэрии предложили 30 вариантов размещения надписи "Барнаул орденоносный" 6
10:29
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России 3
10:16
Очевидцы: иномарка протаранила несколько припаркованных авто в центре Барнаула 6
10:04
Алтайская пенсионерка двое суток ждала спасения в колодце с водой 0
09:52
Путин обратился к россиянам из-за ситуации с COVID-19 14
09:40
Руслан Усачев выпустил видео о своей поездке на Алтай 2
09:29
Стало известно, сколько россиян привились от гриппа 0
09:16
Очевидная сезонность. В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 4
09:03
"Город далеко, а связь ловит": как журналисты amic.ru провели выходной с 4G 7
08:52
Еще 54 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
08:41
В Алтайском крае отремонтируют третью федеральную трассу 1
08:29
Жители Барнаула пожаловались на плохой ремонт в одном из дворов 4
08:14
В России вырастут цены на игры для PlayStation 3
08:02
В Алтайском крае хотят усилить контроль за соблюдением масочного режима 65
07:50
"Краше мамы". 19-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини 4
07:33
Ученые рассказали, как татуировки вредят организму 16
07:19
Сразу двух алтайских футболистов позвали в сборную России 2
07:17
Смена элит, или Все оставим как есть. Что ждать от выборов в Госдуму в 2021 году 23
07:03
Сотрудники ГИБДД проверят барнаульских водителей на наличие детских кресел 0
06:47
Врач назвал самые заметные симптомы "малых инсультов" 2
06:32
Игры китов и пена невеста. Названы лучшие фотографии с дронов 2020 года 0
06:16
Более 40 школьников с симптомами COVID-19 выявили в Алтайском крае 34
06:01
Утром до -5. О погоде в Алтайском крае 29 сентября 0
23:55
Такой день. Уголовное дело о гибели хоккеиста и 83-летие Алтайского края 0
23:30
В Алтайском крае 16-летнего школьника осудят за хранение 350 граммов марихуаны 8
23:08
Путин пообещал сделать прививку от COVID-19 российской вакциной 10
22:51
В Алтайском крае завоют сирены 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.