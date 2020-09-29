Киселев провел ночь в отеле, где был Навальный. Странный репортаж оценили в Сети

Журналист и ведущий Дмитрий Киселев провел эксперимент и переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный перед предположительным отравлением. Сюжет об этом вышел в "Вестях недели". Ведущий решил доказать, что если бы в отеле применялся яд такой силы, как "Новичок", он бы не пережил ночь в номере.

Номер 239 в томском отеле. Так это там травят смертельным "Новичком"? Проверяем на себе.

"Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери", – говорит Киселев. В кадре он также побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.

Реакция интернета не заставила себя ждать. Ответил на странный репортаж и сам Алексей Навальный.

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Вы ПРЯМО СЕЙЧАС достраиваете "Северный поток-2" или я расстёгиваю халат pic.twitter.com/Cj22ypxKVv — Беломытцев (@ded_edros) September 27, 2020

Дмитрий Киселев прошелся по Большому Москворецкому мосту, опровергнув тем самым слухи об убийстве на нем Бориса Немцова. В ближайшее время Киселев отправится в Беслан. — Vagif Abilov (@VagifAbilov) September 28, 2020

Киселёва отправили ночевать в Томский номер Навального, чтобы "доказать, что отравления не было"



Надеюсь, следующей остановкой Дмитрия Константиновича станет какая-нибудь российская тюрьма, чтобы доказать, что там нет пыток. — Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) September 28, 2020

Когда Киселёв проведёт ночь в камере, в которой убили Магницкого? — Лёша Миняйло (@aminyaylo) September 28, 2020

Дмитрий Киселев проехался в кабриолете по улицам Далласа, чтобы подтвердить что убийство Кеннеди — миф империалистической пропаганды. — YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020