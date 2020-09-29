Киселев провел ночь в отеле, где был Навальный. Странный репортаж оценили в Сети

Журналист и ведущий Дмитрий Киселев провел эксперимент и переночевал в номере томской гостиницы Xander Hotel, в котором останавливался Алексей Навальный перед предположительным отравлением. Сюжет об этом вышел в "Вестях недели". Ведущий решил доказать, что если бы в отеле применялся яд такой силы, как "Новичок", он бы не пережил ночь в номере.
Номер 239 в томском отеле. Так это там травят смертельным "Новичком"? Проверяем на себе.
"Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери", – говорит Киселев. В кадре он также побрился и поделился, что приглашал с собой жену, но она отказалась, потому что брезгует.
Реакция интернета не заставила себя ждать. Ответил на странный репортаж и сам Алексей Навальный.
А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9— Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020
Вы ПРЯМО СЕЙЧАС достраиваете "Северный поток-2" или я расстёгиваю халат pic.twitter.com/Cj22ypxKVv— Беломытцев (@ded_edros) September 27, 2020
Дмитрий Киселев прошелся по Большому Москворецкому мосту, опровергнув тем самым слухи об убийстве на нем Бориса Немцова. В ближайшее время Киселев отправится в Беслан.— Vagif Abilov (@VagifAbilov) September 28, 2020
Киселёва отправили ночевать в Томский номер Навального, чтобы "доказать, что отравления не было"— Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) September 28, 2020
Надеюсь, следующей остановкой Дмитрия Константиновича станет какая-нибудь российская тюрьма, чтобы доказать, что там нет пыток.
Когда Киселёв проведёт ночь в камере, в которой убили Магницкого?— Лёша Миняйло (@aminyaylo) September 28, 2020
Дмитрий Киселев проехался в кабриолете по улицам Далласа, чтобы подтвердить что убийство Кеннеди — миф империалистической пропаганды.— YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020
Дмитрий Киселёв слетал на Луну, чтобы опровергнуть, что там были американцы.— Фридрих Шлиихнахер ⚓ (@kip0d) September 29, 2020
Комментарии
Ав фсе врети!Этот номер был построен на "Мосфильме", а Киселев был нарисованный!Это фсе мультик!Это фсе фейк!!!
клоун очередной
новая порция соловьиного помёта
репортаж с бритьем -оригинально! Можно еще сидя на унитазе...
29.09.2020 12:53
Гость, а сто не так?Даже если предположить, что Киселев толстокожий, и нофичьок не смог бы проникнуть через его забитые поры на коже (не случайно он в халате, знач помылся перед этим), то при бритье (заметьте опасной бритвой), на коже неизбежно будут микро раны.Однако ничего не произошло!Так был ли мальчик?В смысле, а было ли "отравление" льохи????Ну большой же вопрос!Льоха никому на...не нужен!От слова-совсем!!!
Жирная лоснящаяся самодовольная рожа, получающая за каждую свою бездарную и лживую передачу от 5 миллионов рублей.
29.09.2020 13:00
Москвич, кассиром працюешь в Останкине?
Как сказал разработчик боевого отравляющего вещества, название "Новичок" придумано англичанами, просто номерное вещество не так звучно с экранов. До появления симптомов 1 минута, через 15 минут смерть. Чайной ложкой вещества можно умертвить до 5000 человек.
29.09.2020 13:00
Москвич
Жирная лоснящаяся самодовольная рожа, получающая за каждую свою бездарную и лживую передачу от 5 миллионов рублей.
Завидно, у вас есть возможность заменить его на телевидение, дерзайте. Можете затмить его в контакте или инстаграмме.))
И вот за это ему ещё и непомерные денежки из нашего бюджета платят? Поди, ещё и номер не сам оплачивал, и перелёт. Нахлебник, короче говорят, дармоед,
Имбецилов каких-то запостили. Халат он ни разу не одевал. Может он и спит ещё в Сибири всю зиму с открытым окошком, даун.
"В смысле, а было ли "отравление" льохи????Ну большой же вопрос!"
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Это вопрос только для баранов, жующих соловьиный помёт и
запивающих протухшим киселём.
"Льоха никому на...не нужен!От слова-совсем!!!"
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Надо оставить ещё пару десятков комментов подобного содержания, чтобы тебе начали хоть немного верить.
Как же здорово полыхают пуканы у вшивой либерастни. Даже свет в кабинете выключил.
Странно, что этот шпаненок ссылается на Новичек - МИД в лице Захаровой уже заявил, что такой препарат в Союзе и РФ не разрабатывался - нет его!!!
"Завидно, у вас есть возможность заменить его на телевидение, дерзайте. Можете затмить его в контакте или инстаграмме.))"
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Ты наверняка точно знаешь, сколько для этого надо облизать сказочный зад.
29.09.2020 13:17
Старичок
видно выжил ты из ума , старый .урак
29.09.2020 13:17
Старичок, ну это просто, докажи обратное.
Кисель своих зрителей держит за полных идиЁтов?
29.09.2020 13:17
Старичок
видно выжил ты из ума , старый .урак
Месяц прошёл, 100 раз уже всё вычистили. Либо не в номере траванули. Кисель не дурак своей жизнью рисковать.
Это же каким идиотом надо быть, чтобы в это поверить? Неужели среди нас столько идиотов, которые в это могут поверить? Они совсем идиоты, если считают, что в это могут поверить нормальные люди?
29.09.2020 13:35
- гость -
Во что поверить?В отравление, или в то, что его не было?
29.09.2020 13:32
- гость -
Месяц прошёл, 100 раз уже всё вычистили.
предъявите труп уборщицы
Во что поверить?В отравление, или в то, что его не было?
В этот цирк, устроенный киселём
А как сопровождающая украинка осталась жива, которая через пять дней вернулась за бутылкой и привезла ее в Германию.
Более нелепой и глупой отмазки я еще не видел.
Он смешон со своей нарочитой жестикуляцией, со своими многозначительными паузами. Видимо уверен, что обладает гипнотическими способностями.
Старый морщинистый пупс. Бездарь.
"Старичок, ну это просто, докажи обратное."
------
-Вова, а кто за собой смывать будет?
- А ты докажи, что это я.
А, "мягкая сила кокошника" корки мочит.
да уж, с фантазией у пропагандистов совсем напряг, дошло до прогулок нагишом в банном халате едва сходящемся на пузе, на центральном канале...
29.09.2020 13:41
- гость -
А как сопровождающая украинка осталась жива, которая через пять дней вернулась за бутылкой и привезла ее в Германию.
Более нелепой и глупой отмазки я еще не видел.
++++++++++++++
Более страшна глупость от незнания отдельных особей , проецирующих её в массы.
ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком.Сожержимое бытылки и внешняя поверхность - чистые , что свидетельствует о том, что Новичок был принят во внутрь и отнюдь не голыми руками.
29.09.2020 14:42
CALIBR
ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком.Сожержимое бытылки и внешняя поверхность - чистые...
Ну допустим.Вопрос:А откуда взялась эта бутылка?
ОВ нашли на горлышке бутылки ( под колпачком
Какой шизофренический бред...
29.09.2020 14:42
CALIBR, если "следы" новичка обнаружили на трусах навального, то как они(следы) на них появились?Он что, выпил и обтер губы своими трусами?Или это были не его трусы?
29.09.2020 14:50
- гость -
Ну допустим.Вопрос:А откуда взялась эта бутылка?
+++++++++++
Как и остальные ...тнадцать ящиков, закупленных у производителя или оптовика - тяма не хватает дойти, что открыл руками , пил ртом ,губы (слизистые) соприкасались с горлышком? До этого что то ел ртом вилкой или китайскими палочками, руки остались чистыми , содержимое бутылки ( вода) - аналогично.
Руками же колпачёк закрутил, оставил на тумбочке , бутылку потом и забрали , как и прочие вещи с которыми мог соприкасаться " пациент"
29.09.2020 15:09
CALIBR, я не спрашивал откуда в природе появилась эта бутылка, я спрашивал откуда и как она появилась у навального?