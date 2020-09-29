Жители Алтайского края могут потратить материнский капитал на строительство или реконструкцию дома на дачном участке, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по региону Наталия Мочалова.

По ее словам, основное условие для этого – получение статуса жилого помещения.

"Главное – помещение должно иметь статус жилого дома, предназначенного для постоянного проживания, – уточнила Мочалова. – Еще одним необходимым условием для использования средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья".

Чиновница уточнила, что теперь семьям легче подать заявление на расходование средств маткапитала. В частности, не нужно предоставлять документы, которые доказывают право собственности на земельные участки.

Эти бумаги сотрудники регионального ОПФР самостоятельно запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия.

Ранее amic.ru писал, что в 2021 году в России размер материнского капитала проиндексируют на 3,7%. Именно столько, согласно прогнозам экспертов, составит уровень инфляции в 2021 году. Поскольку с этого года в России выплачивается материнский капитал и за первого, и за второго ребенка, то индексация коснется всех выплат.