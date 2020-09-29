Елена Летучая побывала в Тверской области, где отдохнула в усадьбе, выполненной в русском стиле. Вместе с супругом Юрием Анашенковым 41-летняя телеведущая наслаждалась местными красотами, наблюдала за оленями, попарилась в бане и окунулась в необычную купель.
Внутри емкости плавали яблоки, помидоры и цукини. При этом Летучая надела черное бикини, подчеркнувшее ее формы и пышный бюст.
"После сафари лучшее место – баня. Я прыгнула в ледяной пруд три раза. А вы любите бани?" – спросила телеведущая своих подписчиков в Instagram.
Фанаты оценили пост. "Великолепные виды релакса", "Сочная красивая грудь", "Просто бомба", "Купель с помидорами... Оригинально!" – написали они в комментариях.
Комментарии
вот дура баба, не знает, что в бане голыми моются...
Внутри емкости плавали яблоки, помидоры и цукини
не бывает некрасивых женщин, вы просто не умеете их готовить...
Живут же люди.
До чего разные у людей вкусы. На мой она страшная, у неё мужские черты лица. А для кого-то красавица.
ну, кому-то и кобыла - красавица