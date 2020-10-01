Создатели квеста "Взаперти" предлагают уникальную серию игр на день рождения

Теперь каждый барнаулец может попробовать себя в роли участника таких известных телешоу, как "Где логика?", "Студия Союз", "Дело было вечером". Это стало возможно благодаря уникальной шоу-игре "Миксер" от создателей квестов "Взаперти".

"Миксер" – отличное развлечение для праздников: дней рождения, корпоративов, выпускных. Создатели предусмотрели несколько версий игры: для взрослых, подростков и детей. Любую игру можно сделать с индивидуальными заданиями: например, заказать уникальный раунд вопросов, связанных с именинником.

В "Миксер" можно поиграть по адресу ул. Литейная, 52, а также заказать выезд ведущего и диджея с набором реквизита на дом, в офис или на другую площадку.