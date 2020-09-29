Работник фермы в Алтайском крае упал с крыши и получил тяжелые травмы

В Шелаболихинском районе управляющий молочно-товарной фермой предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, из-за которых рабочий получил тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года обвиняемый поручил двум животноводам демонтировать стропила с потолка фермы. При этом должные условия труда мужчина не обеспечил, а также он заведомо знал, что квалификация рабочих не соответствует этой деятельности.

"В результате один из животноводов, находясь на крыше фермы, потерял равновесие и упал с высоты около 2,5 метра, ударившись о поверхность бетонной площадки. Травмы, полученные потерпевшим, повлекли причинение тяжкого вреда здоровью", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" направлено в суд.