В наушниках. Стали известны подробности гибели барнаульца под поездом

Подробности смертельного наезда маневрового тепловоза на жителя Барнаула рассказали amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.
На перегоне Южный — Штабка поезд сбил 45-летнего мужчину, когда он возвращался из магазина по ж/д путям и не реагировал на звуковые сигналы.
"Как установили сотрудники транспортной полиции, мужчина шел из магазина по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы локомотива, поскольку находился в наушниках, — уточнили в ведомстве. - Машинист маневрового тепловоза предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось".
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Транспортные полицейские призвали население соблюдать меры безопасности при нахождении рядом с железной дорогой.
В частности, запрещено:
- ходить по путям и вдоль них на расстоянии ближе пяти метров от крайнего рельса;
- переходить их перед приближающимся поездом;
- пересекать путь сразу после проезда поезда, не убедившись в отсутствии встречного поезда;
- пролезать под вагонами либо через автосцепки;
- ходить по ж/д мостам и тоннелям, если на них нет пешеходных дорожек;
- бежать по платформе рядом с двигающимся поездом.
Ранее amic.ru писал, что 26 сентября у садоводства "Трансмашевец" поезд насмерть сбил человека.
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