В наушниках. Стали известны подробности гибели барнаульца под поездом

Подробности смертельного наезда маневрового тепловоза на жителя Барнаула рассказали amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

На перегоне Южный — Штабка поезд сбил 45-летнего мужчину, когда он возвращался из магазина по ж/д путям и не реагировал на звуковые сигналы.

"Как установили сотрудники транспортной полиции, мужчина шел из магазина по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы локомотива, поскольку находился в наушниках, — уточнили в ведомстве. - Машинист маневрового тепловоза предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось".

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Транспортные полицейские призвали население соблюдать меры безопасности при нахождении рядом с железной дорогой.

В частности, запрещено:

- ходить по путям и вдоль них на расстоянии ближе пяти метров от крайнего рельса;

- переходить их перед приближающимся поездом;

- пересекать путь сразу после проезда поезда, не убедившись в отсутствии встречного поезда;

- пролезать под вагонами либо через автосцепки;

- ходить по ж/д мостам и тоннелям, если на них нет пешеходных дорожек;

- бежать по платформе рядом с двигающимся поездом.

Ранее amic.ru писал, что 26 сентября у садоводства "Трансмашевец" поезд насмерть сбил человека.