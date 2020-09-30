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Правила жизни Искателей. Путешественник о том, как почувствовать энергию Алтая

, ИА "Амител"
Даниил Безденежных уверен, что горный край не исследован даже наполовину

Amic.ru продолжает знакомить читателей с гостями спецпроекта ко дню рождения "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске. "Правила жизни Искателей" – серия интервью с известными алтайскими спортсменами, бизнесменами и исследователями. "Бороться и искать! Найти и не сдаваться!" – следуя девизу "Радио Искатель", каждый герой остался верен своему увлечению и превратил его в профессию. Почитать об этом вы можете в нашей рубрике "Правила жизни Искателей".

Пятым и завершающим гостем проекта стал путешественник и член Русского географического общества Даниил Безденежных. Он посетил немало стран, но до сих пор влюблен в Алтай. Даниил уверен, что эта горная страна почти не исследована и в будущем подарит миру немало удивительных открытий. Безденежных основал "Гильдию путешественников", которая проводит экспедиции по Горному Алтаю. В 2018 году Даниил снял фильм "Хранители Алтая" – о людях, которые хранят наследие этих священных мест. А уже 9 декабря выйдет его второй документальный фильм "По Алтаю", посвященный великому исследователю Василию Сапожникову, который открыл горную страну для всего мира.Интервьюер проекта – ведущий "Радио Искатель Барнаул" Сергей Зубчук. Автор фото – Татьяна Алдабаева.

Послушать интервью с Даниилом Безденежных и другими героями проекта можно в Барнауле на частоте 90.7FM и в Горно-Алтайске на частоте 100.6 FM. Ну, а мы публикуем правила жизни нашего пятого Искателя.

Важно быть счастливым в работе. Сам я стать путешественником никогда не планировал. Просто я видел счастье в глазах родителей во время наших совместных путешествий. И неосознанно появилось желание, чтобы в моей жизни это счастье присутствовало всегда. Даже в работе. Со временем пришло абсолютное понимание, что это мое.

Всегда познавай новое. Я занимаюсь погружением в Алтай и его исследованием уже больше десяти лет. И понимаю, что он до сих пор не изведан. Эта горная страна не исследована даже на 50%. Уверен, в ближайшие десятилетия он подарит нам очень много открытий. Чтобы рассказать миру все об Алтае и его людях, предстоит еще много работы. Я ощущаю себя как человека, связанного с Алтаем.

Каждый нужен в каком-то месте. У меня было два важных момента, связанных с Алтаем. И оба они произошли даже не в России. В узбекском старом городе Хива возле минарета в пять утра я увидел дворника, который подметал мостовую. Я сидел и думал, что в том месте я не нужен. А вот тот дворник был очень нужен. Второй момент случился во Франции. Там все красиво, гармонично, по полочкам. И я тоже ощутил, что там я не нужен. А вот Алтаю – нужен. Это пока еще хаос, который необходимо структурировать.

Соревноваться нужно с собой, а не с другими. В путешествиях это точно так. Дело не в том, кто выше, быстрее и сильнее. Важнее то, что ты действуешь на максимуме своих возможностей. Преодолеваешь себя. Это главное. Я восхищаюсь людьми с ограниченными физическими возможностями, которые путешествуют и покоряют вершины. Нужны серьезные усилия, чтобы подняться на гору и встретить рассвет. Зато тот вид, который перед тобой предстанет, сполна тебя отблагодарит.

Важно сохранять детское ощущение единения с миром. Очень интересно наблюдать, когда маленький ребенок находится в окружении невероятно большой и величественной природы. И он совершенно ничего не боится. Есть детское ощущение единения с миром. Смотришь и понимаешь: все так, как и должно быть. Еще я заметил парадокс: в путешествии у тебя обостряется чувство дома. В быту оно очень быстро теряется. А когда ты где-то далеко, наедине с природой, то очень остро чувствуешь, где твой дом.

В путешествии нужно продумать все. Буквально каждый день. Если ты вдруг не готов, то постоянно будешь отвлекаться на мелочи. А это отдаляет тебя от задачи. От того, зачем ты вообще приехал. Чем больше ты знаешь о местности, по которой идешь, тем больше ты видишь вокруг. Это очень важно для твоего внутреннего наполнения. Я каждый год открываю для себя что-то новое на Алтае.

Все нужно делать искренне. Это я понял, когда решил снять фильм о жителях Алтая. Я сам слушал их с невероятным интересом. Захотелось, чтобы о них узнало как можно больше людей. Чтобы через их восприятие Алтая все полюбили эту горную страну. На презентации в РГО была куча народу. Сделали полную версию для кинотеатров. Вроде бы небольшая, но зато искренняя идея получила очень хороший отзыв. И я понял, насколько важен искренний посыл. И тогда найдутся люди, для которых это так же отзовется в сердце.

Не нужно быть рисковым. Как только в горах у тебя чуть-чуть появляется самоуверенность – тебя сразу наказывают. Вот стоит только подумать: "Как ловко и быстро иду", так сразу и падаешь в следующую минуту. Проверено – всегда так. Единственный способ сохранить себя в горах – уважать их.

Найди свое место силы и убежище. Для меня Алтай – это место силы. Представьте, в Москве на квадратный километр – десять тысяч человек. Та энергия, которая там есть, распределяется на всех. Ее мало. На Алтае зачастую на этот квадратный километр ты один. И вся энергия направлена на тебя. Ты с ней должен как-то работать. Это удивительное чувство. Замечательный гид по Иерусалиму как-то в путешествии со мной сказала: "Алтай это убежище, и когда тебе сложно, когда тебе вдруг нужно переждать, например, день и вернуться оттуда с новыми силами, он тебя оберегает и спасает, даря тебе силы для новых свершений".

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.09.2020 15:23
- гость -

какой харизматичный мужчина)

30.09.2020 15:24
- гость -

про место силы 100%, мне кажется многие нашли его именно в горном!

30.09.2020 15:27
- гость -

Про Алтай надо рассазывать больше и больше. Это удивительное место, хотя с другой стороны не хочется, чтобы оно стало истоптано туристами

30.09.2020 15:29
тю!

как почувствовать энергию Алтая

НЕ ЗАГАЖИВАТЬ ПРИРОДУ!!!!!!

30.09.2020 15:31
- гость -

Чувствуется искренность в словах. Приятно читать

30.09.2020 15:48
- гость -

Сидите у себя дома.

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