В России объяснили невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно ускорить, но сделать это пока невозможно. Об этом пишет РИА "Новости".

"Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", – сказал специалист.

Собеседник агентства добавил, что привиться от COVID-19 успели уже свыше пяти тысяч человек. При этом только в Москве вакцинируют по 500-600 жителей в сутки.

Напомним, что 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. Всего в качестве пробной партии в регион поступило 42 дозы препарата. Их поставят врачам-добровольцам.

По последним данным, в России выявлено более 1,1 млн заболевших коронавирусом и свыше 20,3 тысячи смертей.