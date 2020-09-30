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Как правильно говорить с детьми о сексе. Инфографика

, ИА "Амител"
До сих пор многие родители не знают, как разговаривать с детьми на тему секса
Мишка / Фото: pixabay.com

Мишка / Фото: pixabay.com

Многие родители избегают разговаривать с детьми на тему секса. Знают, что это важно и нужно, но стесняются, а потому не понимают, как вести разговор. Специалисты проекта plus-one.ru подготовили инфографику, которая поможет правильно построить разговор на эту непростую тему как с маленьким ребенком, так и уже с подростком.

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1
Зачем разговаривать с ребенком на тему секса
Чтобы уберечь его от проблем, которые может вызвать недостаток информации по этой теме. Среди них – ранняя и нежелательная беременность, венерические заболевания и неумение вовремя сказать "нет".
2
Когда нужно разговаривать с ребенком о сексе
Когда ребенок сам об этом спросит. Психологи говорят, что интересоваться своих телом и его отличием от других людей дети начинают лет с трех. В этот период можно спокойно рассказывать ему об этих отличиях, объясняя, как все устроено у мальчиков и девочек и как называются части тела, которые и отличают мальчика от девочки.

Можно продолжить разговор о сексе, когда тело ребенка начнет меняться: у девочек, примерно, с 10 лет, у мальчиков с 12-ти. Хороший повод поговорить о том, что с ним происходит. Зачем нужна менструация, почему происходят поллюции и пр. 

Подросток вряд ли подойдет сам с вопросом по этой теме. С ним можно завести разговор, когда вы заметите его интерес к этой сфере. Или после просмотренного фильма, или сюжета по ТВ, или прочитанной книге. В этом возрасте уже стоит подробнее говорить о средствах контрацепции и о том, что к таким отношениям оба партнера должны быть готовы не только физически, но и эмоционально.

И абсолютно в любом возрасте с ребенком нужно проговаривать и повторять тему безопасности и отстаивания своих границ.
3
А может лучше подсунуть ребенку правильную книгу?
Правильные книги – это очень хорошо. Тем более что взрослым почитать их тоже очень полезно. Список хороших книг по этой теме можно найти в интернете, уже с отзывами читателей. Но, согласитесь, разговаривать с ребенком надо и на неудобные темы. А умение честно отвечать на такие вопросы значительно повышает уровень доверия между детьми и родителями.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.09.2020 08:02
Старая дева в платке

ВЫ что СОВСЕМ что ли?
О сексе с детьми?
НИ в КОЕМ случае.
Они еще маленькие и их психика может пострадать от подробностей этой мерзости.
Они сами узнают в свое время, когда будут в зрелом возрасте и решат, нужно ли им это или нет.

30.09.2020 08:22
Гость

Правильная статья, с детьми обязательно нужно разговаривать на эту тему, показывая тем самым, что это абсолютно нормально, естественно, но всему своё время.
Что мастурбация - не извращение, что венерические заболевания реальность, а не где-то но не со мной, что не надо поддаваться на уговоры если не хочешь, что не быть готовым абсолютно нормально, что месячные у девочек могут быть болезненными, что утром у мальчиков свои сюрпризы и так далее и тому подобное.
Детская психика страдает от побоев, ругани и жести типо лицезрения развороченных тел, а не от достоверной, научно обоснованной информации о физиологии и психологии

30.09.2020 09:09
- гость -

О срамных сторонах жизни пусть узнают в своё время, не велика премудрость. Да и не интересно это им.
А родители должны передавать те знания, которые никто, кроме них, не передаст.

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