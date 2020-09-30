Как правильно говорить с детьми о сексе. Инфографика

Многие родители избегают разговаривать с детьми на тему секса. Знают, что это важно и нужно, но стесняются, а потому не понимают, как вести разговор. Специалисты проекта plus-one.ru подготовили инфографику, которая поможет правильно построить разговор на эту непростую тему как с маленьким ребенком, так и уже с подростком.
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Можно продолжить разговор о сексе, когда тело ребенка начнет меняться: у девочек, примерно, с 10 лет, у мальчиков с 12-ти. Хороший повод поговорить о том, что с ним происходит. Зачем нужна менструация, почему происходят поллюции и пр.
Подросток вряд ли подойдет сам с вопросом по этой теме. С ним можно завести разговор, когда вы заметите его интерес к этой сфере. Или после просмотренного фильма, или сюжета по ТВ, или прочитанной книге. В этом возрасте уже стоит подробнее говорить о средствах контрацепции и о том, что к таким отношениям оба партнера должны быть готовы не только физически, но и эмоционально.
И абсолютно в любом возрасте с ребенком нужно проговаривать и повторять тему безопасности и отстаивания своих границ.
Комментарии
ВЫ что СОВСЕМ что ли?
О сексе с детьми?
НИ в КОЕМ случае.
Они еще маленькие и их психика может пострадать от подробностей этой мерзости.
Они сами узнают в свое время, когда будут в зрелом возрасте и решат, нужно ли им это или нет.
Правильная статья, с детьми обязательно нужно разговаривать на эту тему, показывая тем самым, что это абсолютно нормально, естественно, но всему своё время.
Что мастурбация - не извращение, что венерические заболевания реальность, а не где-то но не со мной, что не надо поддаваться на уговоры если не хочешь, что не быть готовым абсолютно нормально, что месячные у девочек могут быть болезненными, что утром у мальчиков свои сюрпризы и так далее и тому подобное.
Детская психика страдает от побоев, ругани и жести типо лицезрения развороченных тел, а не от достоверной, научно обоснованной информации о физиологии и психологии
О срамных сторонах жизни пусть узнают в своё время, не велика премудрость. Да и не интересно это им.
А родители должны передавать те знания, которые никто, кроме них, не передаст.