Как правильно говорить с детьми о сексе. Инфографика

Многие родители избегают разговаривать с детьми на тему секса. Знают, что это важно и нужно, но стесняются, а потому не понимают, как вести разговор. Специалисты проекта plus-one.ru подготовили инфографику, которая поможет правильно построить разговор на эту непростую тему как с маленьким ребенком, так и уже с подростком.

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1 Зачем разговаривать с ребенком на тему секса Чтобы уберечь его от проблем, которые может вызвать недостаток информации по этой теме. Среди них – ранняя и нежелательная беременность, венерические заболевания и неумение вовремя сказать "нет".

2 Когда нужно разговаривать с ребенком о сексе Когда ребенок сам об этом спросит. Психологи говорят, что интересоваться своих телом и его отличием от других людей дети начинают лет с трех. В этот период можно спокойно рассказывать ему об этих отличиях, объясняя, как все устроено у мальчиков и девочек и как называются части тела, которые и отличают мальчика от девочки.



Можно продолжить разговор о сексе, когда тело ребенка начнет меняться: у девочек, примерно, с 10 лет, у мальчиков с 12-ти. Хороший повод поговорить о том, что с ним происходит. Зачем нужна менструация, почему происходят поллюции и пр.



Подросток вряд ли подойдет сам с вопросом по этой теме. С ним можно завести разговор, когда вы заметите его интерес к этой сфере. Или после просмотренного фильма, или сюжета по ТВ, или прочитанной книге. В этом возрасте уже стоит подробнее говорить о средствах контрацепции и о том, что к таким отношениям оба партнера должны быть готовы не только физически, но и эмоционально.



И абсолютно в любом возрасте с ребенком нужно проговаривать и повторять тему безопасности и отстаивания своих границ.