Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным

Президент России Владимир Путин считает, что внешнее давление на Белоруссию извне беспрецедентно, сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", – сказал глава государства.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов. Тогда же в республике начались массовые акции протеста и забастовки на предприятиях.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Как писали местные СМИ, дата церемонии до последнего момента держалась в тайне даже от членов правительства. Позднее США и Евросоюз заявили, что не признают Лукашенко легитимным главой республики, назвав результаты голосования сфальсифицированными.