В Алтайском крае пьяная женщина воткнула нож в живот подростка

43-летняя жительница Поспелихинского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнему подростку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в июле 2020 года юноша приехал в гости в один из поселков муниципалитета. Вечером 5 июля на одной из улиц между ним и пьяной местной жительницей произошла ссора по незначительному поводу, в результате которой обвиняемая ударила парня ножом в область живота. Вскоре молодого человека госпитализировали.

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" направили в суд для рассмотрения.