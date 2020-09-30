Фото: boredpanda.com

В окне, на пороге дома, даже на собственной груди: сообщество Catspotting в соцсети Facebook собирает фото и видео неожиданных встреч с кошками. Его создала в 2014 году Руби Блэк, у которой к тому времени скопилась целая коллекция странных мест, где она встречала котов. И она призвала остальных поделиться своими встречами с пушистыми. "Кошки неуловимы и обладают необычным нравом, поэтому места, в которых вы их встретите, могут быть действительно интересны", – рассказала Руби Блэк изданию Bored Panda.