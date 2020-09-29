В Роспотребнадзоре рассказали об отсутствии новых симптомов коронавируса

Глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что о симптомах COVID-19 известно уже много и разительно новых проявлений в последнее время не отмечается.

"В целом мы о многочисленных симптомах знаем достаточно продолжительное время, поэтому мы не видим принципиально новых проявлений", — цитирует эксперта РИА Новости.

Руженцова также упомянула, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, а также сосудистую, нервную систему и эндокринную системы. Кроме того, иногда бывают и кожные проявления инфекции.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 33,3 млн случаев коронавируса и 1 млн смертей. Больше всего заболевших насчитывается в США (7,1 млн человек), Индии (6,1 млн), Бразилии (4,7 млн) и России (1,1 млн).