Половина комбайнов Алтайского края произведена в Белоруссии

29 сентября завершился VII Форум регионов России и Белоруссии. Он прошел в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие представители Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов принял участие в работе площадки "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Белоруссии и России".

В частности, речь шла об итогах и приоритетах экономического взаимодействия. Так, половина комбайнов, снегоуборочной и кормовой техники алтайских предприятий произведена в Белоруссии. Только в 2019 году в регион импортировали 132 единицы сельхозтехники.

В дальнейшем планируется укрепление экономических связей. В частности, прорабатывается вопрос оснащения белорусских тракторов двигателями, произведенными в Алтайском крае.

Напомним, Алтайский край и Белоруссия заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в октябре 2014 года.

Белоруссия вместе с Казахстаном и Китаем входит в тройку крупнейших торговых партнеров региона. В 2019 году товарооборот с белорусскими партнерами составил 228,8 млн долларов.