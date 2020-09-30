Путин заявил, что людям надоели маски и связанные с коронавирусом ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам надоели маски, социальная дистанция и изоляция, но коронавирус – очень опасный и тихий противник.

"Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, а тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, – это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что... весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником", – заявил Путин на совещании с правительством", – приводит слова российского лидера РИА "Новости".

Ранее Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Тогда президент заявил, что на сегодня о болезни известно намного больше, чем несколько месяцев назад, однако результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции зависит от каждого, чтобы не пришлось прибегать "к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений".

По последним данным оперштаба РФ по ситуации с COVID-19, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 1 167 805, скончались 20 545 пациентов.