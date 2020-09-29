Минобороны Армении: турецкий F-16 сбил армянский Су-25

Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовой самолет Су-25 ВВС Армении, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в социальной сети Facebook. По его словам, в результате атаки пилот армянского воздушного судна героически погиб.

Согласно данным армянских военных, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа для прикрытия ударов по населенным пунктам и подразделениям армии Армении рядом с Варденисом, Мец-Масрикой и Соткой.

РИА "Новости" уточняет, что власти Турции опровергают представленную информацию. Турецкая сторона утверждает, что ее самолеты не нападали на Су-25 ВВС Армении.

Ранее amic.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана в ходе конфликта с Арменией. По его словам, мир и спокойствие вернется в регион только тогда, когда "Армения оставит оккупированные азербайджанские территории".

Напомним, предметом спора между Арменией и Азербайджаном является территория Нагорного Карабаха, который объявил себя суверенным государством, но не принят большинством стран. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, а Армения придерживается иной позиции.

27 сентября появилась информация, что войска Азербайджана напали на Нагорный Карабах. Армения в ответ объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В районе Нагорного Карабаха идут военные действия.