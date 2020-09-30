Холод и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды в Алтайском крае на 30 сентября

Похолодание, дожди и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае в среду, 30 сентября.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах края ожидаются небольшие дожди, утром осадки могут сопровождаться мокрым снегом. Также в ранние часы возможен туман. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.