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Эксперты Роскачества проверили мобильные браузеры и составили рейтинг лучших приложений в этой категории, сообщает пресс-служба организации.

По результатам тестирования 24 браузеров специалисты выяснили, что обозреватели для iOS имеют более высокие результаты по безопасности и скорости работы, тогда как их собратья на Android намного функциональнее и лучше адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Так, в тройку лидеров на iOS вошел предустановленный Safari, а также отечественный "Яндекс.Браузер" и Firefox. На Android первенство занял "Яндекс.Браузер", а второе и третье места достались Opera и Google Chrome соответственно.

В Роскачестве добавили, что по итогам теста на безопасность свыше 60% исследованных приложений передают собранные данные третьей стороне. Именно поэтому эксперты рекомендуют в качестве меры дополнительной защиты использовать антивирус, особенно если это девайс на Android.