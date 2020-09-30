Голая дочь Брюса Уиллиса позволила себя связать и сфотографировать

Дочь знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса, 32-летняя Румер Уиллис, опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram.

На снимке девушка абсолютно без одежды. Единственный элемент гардероба на ней – это черные ботфорты. К тому же она связана и стоит на коленях, опустив взгляд.

Уиллис утверждает, что таким образом она проявляет свою свободу и право выглядеть так, как ей хочется.

"Это не было ни для одного мужчины. Это было для меня, – написала дочь артиста. – Я поддерживаю право любой женщины выражать свою чувственность, сексуальность, самость".

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