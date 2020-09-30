Барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу, которую все никак не отремонтируют

Жители города в сообществе Barnaul22 часто рассказывают о разбитых дорогах в своих дворах. Очередная подобная история коснулась дома № 270 по улице Георгия Исакова.

По словам людей, за прошедшие 10 лет дорогу у их дома ремонтировали два раза и делали это достаточно неплохо, но участок, который находится за зданием банка, все это время оставался без ремонта. Автор поста отмечает: ЖЭУ отказывается латать асфальт на участке из-за того, что эта территория им не принадлежит. Банк и вовсе не реагирует на проблему.

"Выезд из двора для малолитражек практически отсутствует, да и паркетник можно повредить, не зная досконально как объехать", – сетуют жильцы дома.