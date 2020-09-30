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Новости

Барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу, которую все никак не отремонтируют

, ИА "Амител"
Для начала нужно разобраться в том, кому она принадлежит
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul22 часто рассказывают о разбитых дорогах в своих дворах. Очередная подобная история коснулась дома № 270 по улице Георгия Исакова.

По словам людей, за прошедшие 10 лет дорогу у их дома ремонтировали два раза и делали это достаточно неплохо, но участок, который находится за зданием банка, все это время оставался без ремонта. Автор поста отмечает: ЖЭУ отказывается латать асфальт на участке из-за того, что эта территория им не принадлежит. Банк и вовсе не реагирует на проблему.

"Выезд из двора для малолитражек практически отсутствует, да и паркетник можно повредить, не зная досконально как объехать", – сетуют жильцы дома. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.09.2020 09:12
- гость -

Нужно не жаловаться, а требовать на выборах, голосуя за этих проблемы не решить!!!

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