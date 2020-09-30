Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству с просьбой исключить из системы государственного пенсионного страхования накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением организация отправила премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению федерации, из пенсионной системы выведен параметр ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохраняется для накопительной части. Согласно действующим законам, ожидаемый период субсидий рассчитан на основании данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста.

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни 72 года время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, составляет 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. Срок доплат из накопительной части, установленный в 2015 году на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается, и в 2021 году составит 22 года.

В федерации считают, что подобная практика снижает размер обеспечения и "дискредитирует саму идею накопительной пенсии", в связи с чем просит исключить данный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.