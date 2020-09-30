Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству с просьбой исключить из системы государственного пенсионного страхования накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением организация отправила премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению федерации, из пенсионной системы выведен параметр ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохраняется для накопительной части. Согласно действующим законам, ожидаемый период субсидий рассчитан на основании данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста.
Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни 72 года время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, составляет 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. Срок доплат из накопительной части, установленный в 2015 году на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается, и в 2021 году составит 22 года.
В федерации считают, что подобная практика снижает размер обеспечения и "дискредитирует саму идею накопительной пенсии", в связи с чем просит исключить данный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.
Комментарии
А надо совсем отменить пенсии. Всё равно многие же не доживают. Чё мелочиться? Шмакову только оставить, этот хмырь точно доживёт.
ну то что такого возраста дожития нет, это точно. Посчитайте - мужчина выходит на пенсию в 65 лет + 22 года в 2021 году, получается 87, ну и кто из мужиков до такого возраста доживает?
Ну и правильно. Я лучше сейчас во что-то вложу эти деньги, чем потом мне их не достанется.
А какое отношение ты к Шмакову имеешь, ты же 100% не состоишь ни в каком профсоюзе, соответственно и взносов не платишь, впрочем как и я. А вообще есть на форуме члены профсоюза, настоящие так чтобы с уплатой взносов?
У меня есть корочка,но взносов я не плачу.Дело в том что в ближайшем пивбаре висит табличка:"Пиво отпускается только членам профсоюза".
30.09.2020 10:44
- гость -
У меня есть корочка,но взносов я не плачу.Дело в том что в ближайшем пивбаре висит табличка:"Пиво отпускается только членам профсоюза".
А без взносов , там написано, что пиво отпускается только "членам".
Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни 72 года время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, составляет 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно
72-12=60
ФНПР что, не в курсе что возраст выхода на пенсию поднят путиным на 5 лет...
30.09.2020 09:56
- гость -
Вложишь, вложишь.
Карман держи только поширше, а то тебе не достанется.