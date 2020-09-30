"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит канцлера Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному попыткой политизации происходящего. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Речи не идет о том, чтобы найти истину. Ведь третий запрос прокуратура послала в Германию. И ответ один – через СМИ, что вопрос получен. Через СМИ!" – напомнила представитель МИД РФ.

По ее словам, сейчас правительство Германии ведет "игру в пятнашки" и отказывается использовать официальные каналы связи. При этом российский посол продолжает поддерживать контакт с МИД Германии.

Кроме того, Захарова отметила, что решение передать Навального в Берлин принимали из гуманных соображений, состояния пациента и просьб его семьи.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 сентября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального во время его лечения в клинике "Шарите". Сам Навальный позднее подтвердил факт встречи.