"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит канцлера Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному попыткой политизации происходящего. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Речи не идет о том, чтобы найти истину. Ведь третий запрос прокуратура послала в Германию. И ответ один – через СМИ, что вопрос получен. Через СМИ!" – напомнила представитель МИД РФ.
По ее словам, сейчас правительство Германии ведет "игру в пятнашки" и отказывается использовать официальные каналы связи. При этом российский посол продолжает поддерживать контакт с МИД Германии.
Кроме того, Захарова отметила, что решение передать Навального в Берлин принимали из гуманных соображений, состояния пациента и просьб его семьи.
Как ранее сообщил amic.ru, 28 сентября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального во время его лечения в клинике "Шарите". Сам Навальный позднее подтвердил факт встречи.
Комментарии
Используют девушку как некую дурочку, которая заявляет, что Новичек никогда у нас не производился, при этом разработчик препарата Ринк не сходит с экранов. А теперича сама политизирует визит политика Меркель к политику № 1 в России Навальному!
Зато рассекречено действие боевого армейского вещества нервно-паралитического действия группы "Новичёк".Через несколько часов противник теряет сосредоточенность и начинает орать благим матом.
Естественно, политизируют. Это как если бы посол России в США встречался с вдовой убитого негра-уголовника Флойда и носил бы цветы на его могилу.
А то ещё один белорус заметелил другого кочергой до смерти,отсидел за это 7 лет,а потом и сам погиб.Так члены европарламента на место гибели цветы приносили.В смысле первого белоруса,не того который 7 лет назад погиб,а который позже.
Прикольно!
А отравление боевым ОВ, это что? где уголовное дело? Или на себя самих и возбуждать уголовку как-то... не с руки???
30.09.2020 10:55
- гость -
А отравление где? У вас в голове?
Третий запрос Генпрокуратуры РФ по анализам Навального остался без ответа со стороны Германии. Они не могут дать документального обоснования.
Кстати, а вы в курсе, что и по Солсбери России не были предъявлены материалы следствия? И дело Скрипалей засекречено в Англии. Вы матчасть почитайте.
Отравление запрещенным боевым веществом главы оппозиционной организации, расследующей факты коррупции... Конечно в этом нет ничего политического, что вы.
МоникаМария фигни не скажет.
Надеюсь, что ещё накинут живительных и полезных санкций.
30.09.2020 11:07
- гость -
Работники скорой определили именно отравление и спасли Навального, введя атропин. И отравление было - Путин это признал, сказав, что Навальный сам себя отравил!
Представлять материалы следствия и анализы стороне, подозреваемой в преступлении - нонсенс!!!
30.09.2020 11:18
- гость -
Работники скорой не определили отравление, они определили изменение состояния. Причины по которым оно изменилось, они не смогли установить. Маркеры на все возможные отравления показали отсутствие.
Путин где признал отравление? Со слов газетенки Ле Монд в частном разговоре по телефону? Это признание?
Кого и кто подозревает? Где официальное обвинение? Где материалы с подтверждением самого факта отравления? Где результаты анализов? Допустимость в качестве объекта исследования бутылки, которая неизвестно кем и откуда доставлена? Или опять хайли-лайкли?
30.09.2020 11:08
Злобная бабка
Да что за Боевое Отравляющее вещество, которое никак никого не может отравить????? Самой то не смешно?
Врачи скорой ввели атропин,ориентируясь на состояние пациента.Диагноз они не ставят.Разве что предположительно.
11:28
- гость -
Допустимость в качестве объекта исследования бутылки, которая неизвестно кем и откуда доставлена? Или опять хайли-лайкли?
Нужно опросить тех двух пассажиров, которые тусили в кабинете главврача и минёра найти, а то чего то даже дело не завели о ложном минировании.
"В Московской области завершилось рассмотрение дела о халатности эксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в 2017 году.Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ."
Вы никогда не увидите бумаги с подписями и печатями немецких,шведских,французских ти т.д. экспертов относительно обнаружения у навального вещества под названием "Новьичьок".
Их попросту нет и никогда не будет.Есть только трёп в устах меркель,макрона и,естественно, в тамошних СМИ. Ну и на отечественных дерьмосайтах. )
11:33
Диагноз они не ставят.Разве что предположительно.
Ну всё правильно, распознали отравление и спасли его.