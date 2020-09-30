Начало октября может удивить жителей Алтайского края резкими погодными изменениями. Если к постепенному похолоданию мы с вами уже более-менее привыкаем, то снега в первый день октября точно никто не ждет.

По краю утром 1 октября температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем она составит от +6 до +11 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдут дожди, а в некоторых районах выпадет мокрый снег. Утром возможен туман.

В Барнауле осадков не ожидается, но, вполне вероятно, что будет холоднее, чем в среднем по краю. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.