Начало октября может удивить жителей Алтайского края резкими погодными изменениями. Если к постепенному похолоданию мы с вами уже более-менее привыкаем, то снега в первый день октября точно никто не ждет.
По краю утром 1 октября температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем она составит от +6 до +11 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдут дожди, а в некоторых районах выпадет мокрый снег. Утром возможен туман.
В Барнауле осадков не ожидается, но, вполне вероятно, что будет холоднее, чем в среднем по краю. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.
Комментарии
Это что вообще такое? Снег 1-го октября это вообще нормально? Довёл страну Путин!
Посмотрим как край зиму переживёт... С Ярового до сих пор не сняли режим ЧС.
А так , судя по разбомбленному производству на Космонавтов и Калинина, да... довёл таки страну...
Вчера о повышении цен на лекарства уведомили. Причина: доллар растёт, а все закупки сырья, начиная от валерьянки, производятся в большинстве своём, в Китае...
Своего нихрена нетутиии...
Это уже довёл или ещё подолбит производство? Как считаете?
"Своего нихрена нетутиии..."
Вы не правы- коробочки для лекарств мы сами делаем!
Вот надо еще освоить производство галош, как в СССР, а то их тоже в Китае покупаем.
30.09.2020 10:52
- гость -
Посмотрим как край зиму переживёт... С Ярового до сих пор не сняли режим ЧС.
А так , судя по разбомбленному производству на Космонавтов и Калинина, да... довёл таки страну...
Вчера о повышении цен на лекарства уведомили. Причина: доллар растёт, а все закупки сырья, начиная от валерьянки, производятся в большинстве своём, в Китае...
Своего нихрена нетутиии...
Это уже довёл или ещё подолбит производство? Как считаете?
У нас завод на Космонавтов, работаем