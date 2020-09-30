Среда, 30 Сентябрь, 11:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,68
€ 93,02
5°


1167805 +0
Обь
125см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Заморозки до -5 и мокрый снег придут в Алтайский край

, ИА "Амител"
Зима, возможно, придет чуть раньше, чем ожидалось
Фото: phere.com

Фото: phere.com

Начало октября может удивить жителей Алтайского края резкими погодными изменениями. Если к постепенному похолоданию мы с вами уже более-менее привыкаем, то снега в первый день октября точно никто не ждет.

По краю утром 1 октября температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем она составит от +6 до +11 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдут дожди, а в некоторых районах выпадет мокрый снег. Утром возможен туман. 

В Барнауле осадков не ожидается, но, вполне вероятно, что будет холоднее, чем в среднем по краю. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду. 

Материалы по теме

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.09.2020 10:47
- гость -

Это что вообще такое? Снег 1-го октября это вообще нормально? Довёл страну Путин!

30.09.2020 10:52
- гость -

Посмотрим как край зиму переживёт... С Ярового до сих пор не сняли режим ЧС.
А так , судя по разбомбленному производству на Космонавтов и Калинина, да... довёл таки страну...
Вчера о повышении цен на лекарства уведомили. Причина: доллар растёт, а все закупки сырья, начиная от валерьянки, производятся в большинстве своём, в Китае...
Своего нихрена нетутиии...
Это уже довёл или ещё подолбит производство? Как считаете?

30.09.2020 11:25
ПЕТР

"Своего нихрена нетутиии..."

Вы не правы- коробочки для лекарств мы сами делаем!
Вот надо еще освоить производство галош, как в СССР, а то их тоже в Китае покупаем.

30.09.2020 11:25
- гость -

30.09.2020 10:52
- гость -
Посмотрим как край зиму переживёт... С Ярового до сих пор не сняли режим ЧС.
А так , судя по разбомбленному производству на Космонавтов и Калинина, да... довёл таки страну...
Вчера о повышении цен на лекарства уведомили. Причина: доллар растёт, а все закупки сырья, начиная от валерьянки, производятся в большинстве своём, в Китае...
Своего нихрена нетутиии...
Это уже довёл или ещё подолбит производство? Как считаете?

У нас завод на Космонавтов, работаем

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
11:30
В Барнауле кроссовер сбил ребенка на пешеходном переходе 0
11:16
Колесо истории. Как появился парк "Барнаульская крепость" и при чем тут герцог 0
11:02
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 9
10:56
Почти 60 нелегальных свалок ликвидируют в Барнауле 3
10:45
В Алтайском крае 16 медработников поставили прививку от коронавируса 6
10:31
Российским компаниям посоветовали отказаться от корпоративов 0
10:17
Заморозки до -5 и мокрый снег придут в Алтайский край 4
10:05
Процент еще ниже. Эксперты АТБ рассказали о выгодной ипотеке 0
09:55
"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному 15
09:44
В Барнауле продолжают дезинфекцию общественного транспорта 2
09:31
Треть автозаправок в России может закрыться из-за новых ГОСТов 7
09:17
Профсоюзы призвали правительство отменить накопительную часть пенсии 8
09:05
Барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу, которую все никак не отремонтируют 1
08:57
В Республике Алтай выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:46
У моего партнера ВИЧ. Что делать? 9
08:29
Студенты АГМУ утверждают, что в разгар пандемии их отправляют работать в больницы 120
08:14
Роскачество назвало лучший браузер для смартфона 5
08:02
Горы мусора, вандализм и дикость. Как Алтай пережил наплыв туристов летом 2020 6
07:49
Голая дочь Брюса Уиллиса позволила себя связать и сфотографировать 8
07:33
Названы условия выплаты 5,2 млн рублей "Динамо-Барнаул" за Соболева 2
07:18
Как правильно говорить с детьми о сексе. Инфографика 8
07:03
"Работы на 15 лет". Девелоперы планируют застраивать высотками пригород Барнаула 9
06:47
Путин заявил, что людям надоели маски и связанные с коронавирусом ограничения 4
06:32
Грудь моя, кот – не мой. В Сети поделились снимками неожиданных встреч с питомцами 0
06:16
Вера, Надежда, Любовь. Как три девочки и мать их София стали святыми и кому помогают 1
06:01
Холод и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды в Алтайском крае на 30 сентября 1
23:55
Такой день. Прощание с хоккеистом в Барнауле и выход из комы главы района 0
23:43
Алтайская семья с ребенком погибла в ДТП под Волгоградом 3
23:08
Минобороны Армении: турецкий F-16 сбил армянский Су-25 10
22:50
В Роспотребнадзоре озвучили условия для введения новых ограничений по COVID-19 1
22:30
Из-за коронавируса летний турпоток в Алтайском крае упал на треть 0
22:07
Половина комбайнов Алтайского края произведена в Белоруссии 0
21:50
Коттедж с баней и бассейном продают в Барнауле 1
21:34
Дрифт в Белокурихе обернулся ДТП с тремя автомобилями. Видео 3
21:10
Заведующую образовательным учреждением в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве 1
20:50
"Динамо-Барнаул" дома крупно проиграло "Новосибирску" 0
20:30
Соцсеть "ВКонтакте" запустила собственный мессенджер 0
20:10
Алтайский край вошел в число лидеров по доле выздоровевших от ковида 0
19:50
В Роспотребнадзоре рассказали об отсутствии новых симптомов коронавируса 0
19:29
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 184 1
19:09
Военные шесть раз за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:44
Единороссы возглавили представительные органы в двух алтайских городах 2
18:20
Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках 9
18:13
Свалку с химикатами обнаружили под Барнаулом 0
17:53
В Алтайском крае пьяная женщина воткнула нож в живот подростка 0
17:41
Депутаты внесли вопрос о вотуме недоверия главе Республики Алтай 4
17:30
В России планируют увеличить пособие на детей из малообеспеченных семей 0
17:18
Работник фермы в Алтайском крае упал с крыши и получил тяжелые травмы 0
17:08
Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным 11
16:57
Алтайская сутенерша похитила и пытала девушку из-за показаний в суде 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.