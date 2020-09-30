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Новости

Российским компаниям посоветовали отказаться от корпоративов

, ИА "Амител"
Также работодателям посоветовали поставить бактерицидные лампы
Фото: yaplakal.com

Фото: yaplakal.com

Роспотребнадзор посоветовал компаниям отказаться от корпоративных мероприятий, чтобы не допустить вспышек коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт ведомства.

Также руководителям советуют размещать сотрудников на разных этажах, распределять их по кабинетам и организовать рабочий процесс в несколько смен. В каждой организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезсредств для уборки, а также масок и респираторов. 

Кроме того, рекомендуется поставить бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Сами помещения необходимо проветривать через каждые два часа. 

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавирусом заразились более 1,16 млн человек. Скончались 20,5 тыс. пациентов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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