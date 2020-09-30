Российским компаниям посоветовали отказаться от корпоративов

Роспотребнадзор посоветовал компаниям отказаться от корпоративных мероприятий, чтобы не допустить вспышек коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт ведомства.

Также руководителям советуют размещать сотрудников на разных этажах, распределять их по кабинетам и организовать рабочий процесс в несколько смен. В каждой организации должен быть не менее чем пятидневный запас дезсредств для уборки, а также масок и респираторов.

Кроме того, рекомендуется поставить бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Сами помещения необходимо проветривать через каждые два часа.

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавирусом заразились более 1,16 млн человек. Скончались 20,5 тыс. пациентов.