Почти 60 нелегальных свалок ликвидируют в Барнауле

С 1 октября в Барнауле запланировано провести пять еженедельных санитарных дней, сообщает пресс-центр мэрии.

Субботники пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 октября. За это время от бытового и строительного мусора очистят парки, скверы, зеленые уголки, леса и склоны оврагов.

Администрации районов города собираются провести почти 150 экологических акций. Порядок наведут в парке Целинников, на бывшем стадионе "Мотор", на бульваре Медиков, аллее на проспекте Космонавтов и других территориях. Также в Барнауле планируют ликвидировать 57 несанкционированных свалок.

Продолжаются и работы по озеленению города. Всего за осень в краевой столице планируют высадить почти 400 деревьев и 1090 кустарников.